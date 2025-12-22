Антон Златанов: Имаме 70% снижение на мигрантския натиск

Имаме 70% снижение на мигрантския натиск, огромен ръст на разкритите престъпления, свързани с контрабанда, рекорден брой на разбитите престъпни групи, свързани с трафик на мигранти и др. Горд съм от работата на „Гранична полиция“ и тази година, каза пред медиите главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция (ГД) „Гранична полиция“ (ГП), предаде БТА.

Той присъства на честванията на професионалния празник на главната дирекция, както и премиерът в оставка Росен Желязков и министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

Имаме огромен брой желаещи да бъдат гранични полицай – шестима души се борят за едно място. Първите 400 нови служители завършиха полицейската школа, а вторите 400 ще влязат в края на януари, като обучението е шест месеца. През това време ще проведем нов конкурс за други 400, каза Златанов.

Относно приемането на закон за удължителен бюджет Златанов каза, че тази тема трябва да бъде коментирана от политиците, но според него всички служители трябва да получават достойно възнаграждение. Ние обаче имаме хъс и мотивация да работим при всякакви условия и когато има проблем, ние сме първите, които се опитват да го решат и първите, които дават жертви, допълни Златанов.

Той увери, че в момента са в постоянна комуникация с гръцките си колеги относно блокадите по границата и увери, че по време на празниците туристите няма да имат проблеми с преминаването.

Пред служители на главната дирекция Златанов каза много честни доблестни и смели хора са дали живота си за опазването на границата на държавата ни и затова българите сме най-чувствителните в Европейския съюз на тази тема и смятаме границата за свещена. За жалост, все още даваме жертви, за да пазим границите неприкосновени, допълни той.

Изпращаме първата година, след като България е приета в шенгенскито пространство и по суша. С това осигурихме икономически просперитет на държавата ни и докато останалите хора почиват, вие сте навън и пазите границите, каза още Златанов. Можем да бъдем горди с постигнатото от приемането ни в Шенген до драматично намаления миграционен натиск по границите ни. Няма държава, която да не оценява усилията ви и че пазите външните граници на това общо цяло. Резултатите са категорични - повече от 70% намаление на натиска, нови служители и техника, каза пред служителите на ГД Даниел Митов.