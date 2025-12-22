Илиян Филипов в сблъсък със съветници от ПП-ДБ за коледния базар на стадион "Христо Ботев" в Пловдив

Законно ли е отдаден и плащат ли се такси за него, питат от опозицията

Вие ли говорите за законност - прибирате по 44 000 лева за 70 часа работа годишно, отвръща бизнесменът

Законен ли е коледният базар, разположен върху паркинга на стадион "Христо Ботев".

Този въпрос отправиха в официално питане до кмета на Пловдив общинските съветници от ПП-ДБ Веселина Александрова, Владимир Славенски и Йоно Чепилски.

От началото на месеца там са разположени къщички, скари, атракциони и сцена.

Повод за питането на тримата съветници са сигнали, получени от граждани, както посещение от тяхна страна на място.

"Живеем на ул. "Богомил" точно до стадиона. Не знам на кого е гениалната идея в гъстонаселен район, под прозорците буквално на хората да спретне коледен базар - музиката гърми цял ден, няма тишина от 14 до 16 часа. Дим от скари навсякъде, мръсно от хвърлени боклуци и бутилки. Ако чуя още една коледна песен, ще удуша някой управник, разрешил този базар", оплака се преди дни в редакцията на "24 часа" Наташа Димитрова.

Съветниците на ПП-ДБ напомнят, че според действащата Наредба на Общинския съвет за местните такси и цени на услуги, за използването на площи като паркинги, пазари и площади следва да се заплащат такси. Те питат дали има издадено разрешение за провеждането на базара на това място и дали общината събира дължимите такси съгласно нормативната уредба. Общинските съветници от ПП-ДБ Владимир Славенски, Веселина Александрова, Добромира Костова и Веселка Христамян.

В случай, че няма издадено разрешение, съветниците настояват за информация дали общинската администрация е извършила проверки и дали са съставени констативни протоколи или актове за установяване на нарушения.

Макар и да определят инициативата като „похвална", Александрова, Славенски и Чепилски подчертават, че следва да се спазват правилата, както от гражданите, така и от организаторите на публични събития – включително и тези, свързани с местни футболни клубове.

От община Пловдив обясниха пред "24 часа", че коледният базар пред стадион "Христо Ботев" е в частта, където теренът е отдаден на клуба за ползване.

Питането на съветниците предизвика гневна реакция на финансовия благодетел на футболния клуб Илиян Филипов. Илиян Филипов

"Няма да ви позволя да използвате името на ПФК "Ботев" вашия политически PR. Вие говорите за законност? Вие, общинските съветници, които взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70 часа "работа" за 12 месеца, плащани от джоба на пловдивчани", изригна Филипов.

Той допълва, че стадионът е отдаден под наем на ПФК "Ботев" заедно с прилежащите площи, включително и въпросния паркинг.

"И сега какво? Искате да събирате втори път такси от същия терен? Да прибирате пари от сергии и атракциони, за да ги „разпределяте" после по партийни каси и схеми? Това не е загриженост за законност. Това е алчност, лицемерие и долна политическа спекулация", гневен е бизнесменът.

По думите му най-отвратително било, че питането идвало в дни, в които коледният дух би трябвало да означава добрина, съпричастност и грижа за децата, а не чиновнически тормоз и партийни внушения.