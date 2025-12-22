ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръмъл отрича Русия да иска цяла Украйна и части о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21960195 www.24chasa.bg

Росен Желязков поздрави граничарите по повод професионалния им празник

1352
Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник Снимка: Министерски съвет

Министър-председателят Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник. Премиерът присъства на тържествените чествания в столицата, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

В рамките на церемонията бяха поднесени венци и цветя пред Паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг полицаи. Служители на „Гранична полиция" бяха отличени за професионалните си успехи през изминалата година.

Данните, представени по време на церемонията, показват устойчиви резултати в борбата с незаконната миграция – отчетено е значително намаление на миграционния натиск и ефективни действия срещу трафика на мигранти. От началото на 2025 г. са проведени 18 специализирани полицейски операции, довели до сериозно ограничаване на незаконния трафик и задържането на над 60 души.

Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник Снимка: Министерски съвет
Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник Снимка: Министерски съвет
Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник Снимка: Министерски съвет
Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник Снимка: Министерски съвет
Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник Снимка: Министерски съвет
Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник Снимка: Министерски съвет
Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник Снимка: Министерски съвет
Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник Снимка: Министерски съвет
Росен Желязков поздрави служителите на „Гранична полиция" по повод професионалния им празник Снимка: Министерски съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта