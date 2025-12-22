ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръмъл отрича Русия да иска цяла Украйна и части о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21960263 www.24chasa.bg

Задържаха 38-годишен за отправена закана за убийство

1200
Полиция СНИМКА: Архив

Мъж на 38 години от с. Ружица е задържан в полицейския арест след като е отправил закана за убийство към 30-годишна жена от Нови пазар, с която живее на семейни начала, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Сигналът е приет малко след 20:00 ч. на 20 декември в полицейското управление в Шумен. Извършена е проверка, в хода на която е изяснено, че заканата е отправена в условията на домашно насилие. За извършено престъпление е образувано бързо производство.

Мъж на 46 години от с. Осеновец също бе задържан в полицейския арест на 16 декември, след отправена закана за убийство към 46-годишна жена, с която живее на семейни начала, съобщиха тогава от полицията.

В началото на месец май т.г. директорът на Областната дирекция на МВР в Шумен старши комисар Георги Гендов съобщи, че се отчита ръст със 118 процента при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта