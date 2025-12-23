"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЛТУ съчетава традиции и иновации, подготвя експерти за устойчиво развитие и опазване на природата

Лесотехническият университет (ЛТУ) е академичен център, където знанието среща природата. Вече повече от 70 години университетът развива нишов модел на висше образование, ориентиран към устойчиво развитие, опазване на природните ресурси и подготовка на квалифицирани специалисти. ЛТУ се утвърди като “зеления университет”, формиращ експерти с мисия и отговорност към обществото и околната среда.

Университетът предлага обучение в 5 факултета, 8 професионални направления и 12 специалности, сред които горско стопанство, технология на дървесината и мебелите, инженерен дизайн и компютърни технологии в мебелната индустрия. Ландшафтната архитектура се преподава повече от 70 години, което е свидетелство за устойчивите академични традиции на университета. ЛТУ е в топ 10 на висшите учебни заведения в България за 2025 г. според Националния H-индекс.

Освен класическите природни и инженерни направления университетът развива и съвременни специалности като ветеринарна медицина, екология и опазване на околната среда, агрономство, растителна защита, планинско земеделие, алтернативен туризъм и стопанско управление, които отговарят на променящите се потребности на пазара на труда.

Снимка: гл.ас.Николай Цветанов

Обучението в университета се провежда от изявени преподаватели, които съчетават академична експертиза с практически опит.

Студентите имат достъп до учебно-опитни горски стопанства, експериментални полета и лаборатории, където прилагат знанията си. Практическата подготовка включва стажове средно по десет дни на семестър в лаборатории, предприятия, фирми или ферми.

Ключовата инфраструктура на ЛТУ включва центъра за трансфер на технологии, библиотечно-информационния център, лабораториите по екология и ловно стопанство, както и залите за практическо обучение.

Предстои да бъде открит филиал на ЛТУ в Бургас с преподавани дисциплини горско стопанство, ландшафтна архитектура и технология на дървесината и мебелите.

ЛТУ е международен образователен център със студенти от над 30 държави. Програмите на английски език, съвместните изследователски проекти и участието в “Еразъм” предоставят възможности за академична мобилност и стажове в чужбина, като разширяват професионалния хоризонт на студентите.

Икономиката, базирана на горските ресурси, предлага нови решения за устойчиво развитие на обществото. В този контекст програмите на ЛТУ са авангардна реакция към нуждите на горския сектор и подготвят специалисти, високо ценени на националния и международния пазар на труда.

Университетът традиционно заема водещи позиции в области като горско стопанство, ветеринарна медицина, растителна защита, растениевъдство и науки за земята, допринасяйки за научния напредък и екологичната устойчивост.

Лесотехническият университет не просто издава дипломи, той формира общност от отговорни професионалисти, мотивирани да създават промяна чрез знание, технологии и стремеж към опазване на природата.