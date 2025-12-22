МВР затяга контрола над продажбата на пиратки в Пловдивско по празниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Експертите от областната дирекция на полицията със съвети и препоръки към гражданите за избягване на инциденти

Към мерките, които пловдивската полиция предприема за гарантиране на спокойното протичане на празниците е и засиленият контрол над продажбата и използването на пиротехнически изделия. За осигуряване на обществения ред и недопускане на инциденти са извършени и ще продължат проверките на лицензираните търговски обекти, които следва да работят при спазване изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия. Полицейските служители ще следят и за недопускане на нерегламентирана продажба на места без разрешение, като за констатираните нарушения ще се взема съответното отношение по административен ред, съобщиха от МВР.

Полицията припомня, че фирмите и търговците, които съхраняват и се занимават с продажба на увеселителни пиротехнически изделия, трябва да имат надлежно издадено разрешение от МВР. Необходимо е да разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини.

Ето и някои основни препоръки, които експертите от Областната дирекция на МВР в Пловдив дават за избягване на инциденти:

- Не използвайте видимо повредени пиротехнически изделия или такива с изтекъл срок на годност.

- Не нарушавайте целостта на изделията, не правете опити за тяхното разделяне или съединяване.

- Не предоставяйте пиротехнически изделия на деца по никакъв повод, а при употреба спазвайте указаните задължителни безопасни отстояния от други хора.

- Не използвайте фойерверките на закрито или в стъклени или метални контейнери.

- Задържането в ръка на възпламенени бомбички, пиратки и фойерверки или в близост до лицето и косата могат да предизвикат локални изгаряния и травми, натискането им с крак също може да бъде опасно.

- Не използвайте самоделно направени фойерверки.

- Ако при употреба пиротехническото изделие не се възпламени, оставете го настрана и изчакайте около 15 минути, след което го залейте с вода.

- Погрижете се пиротехническото изделие да е поставено върху твърда, равна повърхност.

- Бъдете внимателни, ако има силен вятър.

- Не пушете, докато пренасяте пиротехническите изделия.

- Никога не насочвайте и не хвърляйте фойерверките към хора или животни.

- Четете и спазвайте инструкциите за употреба, изписани върху пиротехническото изделие.

- Не се препоръчва употребата на алкохол, когато използвате пиротехнически изделия.