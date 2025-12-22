Д-р Делян Георгиев: След кризата с боклука на София, идва ли криза и със снегопочистването?

"Историята неприятно се повтаря... След кризисната ситуация с боклука на София, идва ли криза и със снегопочистването?". С тези думи започна своята публикация във Фейсбук кметът на столичния район „Изгрев" д-р Делян Георгиев.

"Сред изтичане на договорите на Столична община за районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" в "Зона 3", има риска от следваща трудност - липсата на почистване от сняг на уличната мрежа, спирките на градския транспорт, тротоарите и цялата пешеходна инфраструктура", пише той.

"С извозването на боклука единствено в "Изгрев" се справяме сами, благодарение на далновидността и отговорността на нашата районна администрация и моите лични контакти, въпреки трудностите и саботажите. Имаме и регулярно финансиране от страна на Столична община, която ни подкрепя от първия ден в борбата с кризата. Сега, на дневен ред е снегопочистването", продължава публикацията си Георгиев.

"Като кмет, който иска всичко в "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" да е наред, да се справяме адекватно с трудностите, започнах да подготвям превантивно общината за предстоящата зима в ситуацията на извънредно положение в столицата.

Какво обаче, прави впечатление? В България се оказва, че нямаме и снегорини! Нито една фирма не продава такива, нито отдава под наем. Съвпадение ли е това? Първо нямаше камиони за боклук, сега няма снегорини? Има ли някакъв задкулисен, мафиотски заговор срещу София и кмета Васил Терзиев? Всеки сам може да си направи изводите...", пише още той, като допълва, че ще се постарае да направи всичко необходимо, според силите и правомощията си, за да се предотврати криза със снегопочистването.