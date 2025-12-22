ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха 2400 флакона райски газ от заведение в Ботевград

Иззеха 2400 флакона с райски газ от заведение в Ботевград СНИМКА: ГДБОП

Иззеха 2400 флакона с райски газ от заведение в Ботевград, съобщиха от полицията.

На 20 декември е проведена съвместна акция на служителите на реда и НАП, при което са установени четири кашона с 2400 флакона с райски газ. 

Също така, данъчните служители констатирали друго нарушение - неиздаване на касов бон, за което е съставен акт.

Друго констатирано нарушение било, че двамата служители от фирмата, осъществяваща охраната на обекта, са били без поставени лични идентификационни карти, за което също са предприети действия за съставяне на съответния акт.

По случая е регистрирана преписка.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

