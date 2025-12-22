ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

49-годишен загина при катастрофа с пиян шофьор на ...

Задържаха над 80 кг марихуана на Дунав мост

1760
Задържаха 82 килограма марихуана на приблизителна стойност от 1,3 млн. лева при опит за влизане в страната СНИМКА: Агенция "Митници"

Задържаха 82 килограма марихуана в камион на Дунав мост край Русе при опит за влизане в страната, съобщават от Агенция "Митници". Тя е с приблизителна стойност 1,3 млн. лева.  

Наркотикът е бил пренасян в товарен микробус, скрит в климатична техника. Марихуаната е била професионално опакована в 73 пакета, като в тях са били вложени и медни тръби за заблуда на рентгеновата апаратура.

Шофьорът на микробуса е 50-годишен български гражданин, осъждан 16 пъти за различни престъпления. Той задържан с постоянна мярка за неотклонение.

Присъдата за подобно престъпление е между 15 и 20 години.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

