КЗК образува производство по жалба срещу търг на Община Пловдив за „топъл обяд"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) СНИМКА: Архив

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство по жалба срещу решението на Община Пловдив за откриване на обществена поръчка за услугата „топъл обяд" за нуждаещи се лица. Жалбата е подадена на 16.12.2025 г. от Сдружение „Национална асоциация за защита на пациента".

Обжалва се откриването на обществената поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на кетъринг („топъл обяд") за най-нуждаещите се лица на територията на Община Пловдив" по процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г., финансирана от ЕСФ плюс. Поръчката е разделена на две обособени позиции, като прогнозната ѝ стойност, съгласно обявлението на възложителя, е 10 367 700 лв. за срок от 24 месеца.

Предвид социалната значимост на обжалваната процедура Комисията образува с приоритет производството и ще се произнесе в най-кратки срокове.

Обществената поръчка е обжалвана и от „Тери 09" ЕООД, като към момента тече срокът за отстраняване на нередности по подадената от дружеството жалба.

