КЗК образува производство по жалба срещу търг на Община Пловдив за „топъл обяд"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство по жалба срещу решението на Община Пловдив за откриване на обществена поръчка за услугата „топъл обяд" за нуждаещи се лица. Жалбата е подадена на 16.12.2025 г. от Сдружение „Национална асоциация за защита на пациента".

Обжалва се откриването на обществената поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на кетъринг („топъл обяд") за най-нуждаещите се лица на територията на Община Пловдив" по процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г., финансирана от ЕСФ плюс. Поръчката е разделена на две обособени позиции, като прогнозната ѝ стойност, съгласно обявлението на възложителя, е 10 367 700 лв. за срок от 24 месеца.

Предвид социалната значимост на обжалваната процедура Комисията образува с приоритет производството и ще се произнесе в най-кратки срокове.

Обществената поръчка е обжалвана и от „Тери 09" ЕООД, като към момента тече срокът за отстраняване на нередности по подадената от дружеството жалба.