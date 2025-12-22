Борислав Гуцанов: Личните асистенти днес ще получат парите си

Личните асистенти днес ще получат парите си, каза пред журналисти министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. В петък Министерството на финансите ни преведе парите и веднага те бяха преведени към сметките на общините, обясни той. Гарантирани са и средствата за по-високи помощи за хората с увреждания, увери министърът.

Министър Гуцанов обяви началото на кампания „Тихата подкрепа на големите сърца“, посветена на работещите в социалната сфера. В рамките на кампанията е създаден клип, показващ работата на социалните работници. Клипът ще бъде разпространен в социалните мрежи, предаде БТА.

По Коледа сме свидетели на хора, които помагат на хора, но има и такива, които през цялата година се срещат с нуждаещи се от подкрепа – деца, загубили родител, майки, претърпели насилие, възрастни хора, нуждаещи се от подкрепа, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Това са нашите социални работници, а ние ги наричаме хора с големи сърца. Често те остават скрити за останалите, добави той и посочи, че повече от три хиляди човека от Агенцията за социално подпомагане помагат по този начин. Ставаме свидетели на това, че се обсъждат високите им заплати, а те не са такива, каза още той и уточни, че голяма част от тях работят за около две хиляди лева на месец.

Във видео клипа се показва работата на Бюлент Мехмед, директор на Дирекция „Социално подпомагане" (ДСП) – Самуил, който днес не присъства на събитието, и на Мария Банчева, социален работник в ДСП в Батак, на Теодора Тодорова (ДСП Шумен), Дочка Паскова (ДСП Варна), Ели Цветанова и отец Серафим, които помагат на деца със затруднения и на техните семейства в социалните услуги в община Елин Пелин.

Това не е работа, това е призвание, работим с деца и родители и възможността да бъде показано в клиповете е голяма чест, каза д-р Ели Цветанова, ръководител на Център за деца с увреждания „Св. Иван Рилски" в Елин Пелин. Надявам се хората да продължат да работят в социалните услуги, допълни тя.

Социален работник съм от повече от 30 г. в отдел за закрила на детето и се надявам с този филм да внесем яснота в обществото какво точно е работата на социалния работник, каза Дочка Паскова от Варна. Тежки са случаите, но когато човек реши да работи с хора, той прави всичко от сърце, защото искаме да помагаме на хората, каза още тя.