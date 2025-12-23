Изтеглете си пари поне за 4 дни около 1 януари

С левове ще се плаща само кеш до края на януари

Седмица остава до въвеждането на еврото като официална валута на България на 1 януари 2026 година. Промяна, която засяга всеки един аспект от живота ни. Заради това "Клуб 100" и Икономическият и социален съвет на Република България дават полезни съвети, които да ви помогнат да се подготвите за промяната.

За месец ще плащаме и в левове и в евро

Само от 1 до 31 януари 2026 г. включително, всеки български гражданин ще може да плаща у нас и в левове, и в евро. В този период на двойно обращение съотношението между двете валути ще бъде само и единствено по официалния курс на превалутиране – 1,95583 лева за 1 евро. Като с левове ще се правят само плащания кеш. Плащанията с карти и трансакциите ще минават само в евро.

В магазина

Всичко описано по-горе може да онагледим лесно, ако посетим близкото квартално магазинче или големия хипермаркет. И на двете места може да плащате кеш или с карта на ПОС терминал. И на двете места, от 1 до 31 януари 2026 г., търговците ще са длъжни да приемат плащанията в брой както с левове, така и с евро. Ако решите да плащате с карта обаче, това ще става само с евро. Причината е, че всички разплащателни сметки, които стоят зад дебитните карти, както и всички лимити по кредитни карти, ще бъдат превалутирани автоматично в евро още на 1 януари 2026 г.

Цените в магазините ще бъдат показвани и в левове и в евро, по фиксирания курс от 1,95583 лева за 1 евро. Това се отнася и за магазините за стоки и за тези търговци, които предлагат услуги.

Внимавайте с рестото!

Ако плащате в брой с левове в периода на двойно обращение, търговецът е задължен да върне ресто в евро. Това се налага, за да се ускори изтеглянето на левовите банкноти и монети от обращение. Изключение се допуска само когато търговецът няма достатъчна наличност от новата валута. Тогава рестото може и да е в левове, като трябва да поискате търговецът устно да ви информира за стойността на рестото в левове. И при изчисляване на рестото е валиден само и единствено официалният курс на превалутиране.

В случай че направите рекламация пред търговец, било за стока или услуга, той е длъжен да ви възстанови парите изцяло в евро. Естествено, и този път има изключение. Ако не разполага с толкова евро, то ще трябва връщането да стане изцяло в левове.

Именно поради тези причини експертите съветват по време на двойното обращение хората да плащат приоритетно с карта в търговските обекти. Ако имат левове, по-добре е да ги сменят без никакви такси в банков офис, в БНБ или в пощенски клон и да пазаруват в евро.

В банките плащаме в левове само на гише

От 1 януари 2026 година всичките ни банкови сметки в левове автоматично се прехвърлят в евро. В случай че искате да направите превод в брой в левове, на гише на банката, например за плащания към бюджета, това ще е възможно само до 31 януари. След тази дата всички кешови плащания в банките ще стават само в евро. Банкоматите след 24 часа на 31 декември 2025 г. също ще преминат изцяло в евро. Това означава, че тегленията ще са възможни само в единната валута.

За какво да внимаваме

1. Запасете се с достатъчно кеш, в левове или евро, за първите два дни от въвеждане на еврото, както и за 30 и 31 декември 2025 г. За тези дни има голям риск част от банкоматите да не работят, както и част от ПОС терминалите на търговците. Това важи особено за тези, които ще изкарат новогодишната нощ по зимните ни курорти.

2. По време на двойното обращение трябва да внимавате с монетата от 1 евро, която много прилича на тази от 1 лев.

3. За периода на двойно обращение търговците могат да откажат плащане, ако го правите с повече от 50 монети.

4. Три дни по-рано преди 1 януари 2026 г. всички сделки и операции с ДЦК в български левове се преустановяват.