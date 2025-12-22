Бобчева: 200 000 зелени билета за градски транспорт са продадени през уикенда в София

Задействахме мярката за зелен билет от 1 лев за градския транспорт. Поводът беше както високите нива на замърсяване на въздуха, които бяха отчетени през предходната седмица, така и прогнозата на НИМХ за задържане в атмосферата на това замърсяване. Затова през уикенда и днес въведохме зелен билет. През уикенда са продадени около 200 000 зелени билета, а днес има намаление на замърсяването на въздуха с около 40%. Независимо от това и към момента има замърсяване над нормите, макар и в най-ниските нива. Това съобщи зам.-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева.

Тя напомни, че от 1 декември действа нискоемисионна зона за цапащите автомобили, а от 1 януари - за ограничаване на битовото отпление на дърва и въглища.

Средно по 1000 - 1500 коли по-малко на ден навлизат в нискоемисионната зона след нейното въвеждане, добави зам.-кметът по транспорта Виктор Чаушев.