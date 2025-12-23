ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкото правителство няма да отстъпи пред искания...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа

Клик, страх и доверие, или как децата оцеляват в дигиталния свят (Видео)

Специален проект

832
Клик, страх и доверие, или как децата оцеляват в дигиталния свят (Видео)

Онлайн пространството е част от живота на младите хора – без пауза, без защитна мрежа и често без достатъчно разбиране от възрастните. В това видео ученици говорят откровено за фишинг, фалшиви профили, изнудване, лични данни и страха да не направиш грешка с един клик.

Техните гласове срещаме с експертния поглед на Александрина Георгиева, координатор на Центъра за безопасен интернет, и Яна Алексиева, психолог, които превеждат преживяното през знанието, опита и човешката подкрепа. Разговор за граници, доверие и отговорност – защото киберсигурността не е само технология, а умението да бъдеш чут, защитен и разбран навреме.

Последвайте „TRENDY дигиталНО без тормоз 2.0" в:

Проектът „TRENDY дигиталНО 2.0“ се изпълнява от Фондация Евроскок с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 г.–2025 г.) към Министерство на младежта и спорта / Договор № 25-00-40/09.09.2025 г. Изготвеното съдържание е отговорност на бенефициера!

Автор на статията

24 часа

Споделете статията

Четете още

Мениджър за пароли и приложение за двуфакторна автентификация пазят от хакери

Мениджър за пароли и приложение за двуфакторна автентификация пазят от хакери

19.12.2025, 15:29
Шпионинът вече е в телефона, но 8 правила помагат да го спрете

Шпионинът вече е в телефона, но 8 правила помагат да го спрете

16.12.2025, 11:57
Старши комисар Владимир Димитров
Владимир Димитров, ГДБОП: Възстановихме 10 млн. долара, откраднати от фирма в топ 10

Владимир Димитров, ГДБОП: Възстановихме 10 млн. долара, откраднати от фирма в топ 10

15.12.2025, 09:31
Виж всички

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта