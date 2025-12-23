Клик, страх и доверие, или как децата оцеляват в дигиталния свят (Видео)

Онлайн пространството е част от живота на младите хора – без пауза, без защитна мрежа и често без достатъчно разбиране от възрастните. В това видео ученици говорят откровено за фишинг, фалшиви профили, изнудване, лични данни и страха да не направиш грешка с един клик.

Техните гласове срещаме с експертния поглед на Александрина Георгиева, координатор на Центъра за безопасен интернет, и Яна Алексиева, психолог, които превеждат преживяното през знанието, опита и човешката подкрепа. Разговор за граници, доверие и отговорност – защото киберсигурността не е само технология, а умението да бъдеш чут, защитен и разбран навреме.

