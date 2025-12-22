ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

49-годишен загина при катастрофа с пиян шофьор на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21961786 www.24chasa.bg

49-годишен загина при катастрофа с пиян шофьор на пътя между село Богатово и Севлиево

1188
Полиция СНИМКА: Архив

Неправоспособен водач катастрофира в дърво на пътя между с. Богатово и гр. Севлиево. Пробата за алкохол на 32-годишния мъж отчела 2,74 промила. В резултат на удара починал 49-годишен мъж, който пътувал на задната седалка

Случаят е от 21 декември около 20:45 часа. Екип на МВР установил, че водачът се опитал да изпревари друга кола, загубил контрол над автомобила си и катастрофирал. Той е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов" – Севлиево, без опасност за живота. Две жени – на 32 и 35 години, пътували в автомобила, са прегледани от медицински екип и са освободени, съобщи Нова тв. 

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по него продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Габрово.

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта