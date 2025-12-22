ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Известен на МВР изби четири зъба на 16-годишен в Балчик

Известен на МВР изби четири зъба на 16-годишен в Балчик

Дияна Райнова

2512
Бой СНИМКА: PIXABAY

18-годишен младеж, известен на полицията, изби четири зъба на 16-годишен в Балчик, съобщават от Областното дирекция на МВР – Добрич.

На 18 декември, около 20:05 часа е получено съобщение за възникнало сбиване на спортна площадка в град Балчик. На място е установено, че е възникнал спор между група младежи. При инцидента са пострадали 16-годишен, настанен в болница „Света Марина" в град Варна с липсващи четири зъба, и 18-годишен, който е прегледан и освободен с охлузна рана в областта на ляво слепоочие.

След проведени полицейски действия е установен и задържан извършителят на деянието. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 18-годишен, известен на МВР.

По случая е образувано досъдебно производство.

