Криминално проявен издърпал 50 лв. от продавачка в магазин и изчезнал

Дързък извършител на грабеж е задържан от служители на участък «Изток» в Пазарджик, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов. В събота по обед в магазин за хранителни стоки влязъл непознат млад мъж. С помощта на физическа сила той успял да издърпа от ръката на служителка в търговския обект банкнота с номинал от 50 лева и побягнал. След получаване на сигнала за случилото се с разследването се заели служители на полицейски участък «Изток» при районното управление в областния град. Не след дълго органите на реда попаднали в дирите на извършителя. Оказало се, че това е 32-годишен мъж от пазарджишкото село Братаница. Грабителят е стар познайник на органите на реда , има множество криминални прояви. Той е задържан в ареста, а по случая се води досъдебно производство.