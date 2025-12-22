През изминалия ден 39 шофьори са дали положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

В рамките на изминалия ден с а установени общо 39 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 20 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 19 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 5, а трима са отказали тестване, съобщават от полицията.

14894 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17377 водачи и пътници.

Съставени са 4018 фиша и 459 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.