Нов избор на жп превозвачи? А кой ще плати 600-те ...

Шофьор помете и уби две жени на тротоар във Варна (Обновена, снимки)

СНИМКА: Фейсбук/Valentin Ivanov

Двама пешеходци загинаха при тежка катастрофа в централната част на Варна, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците "Дрин" и "Пискюлиев". Сигналът е подаден в 14:42 часа.

Според свидетели след преминаването на светофар, водачът е загубил управление на автомобила и е помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект. Загинали две жени - на 52 и 79 години. 

По информация на полицията водачът на лекия автомобил, предизвикал инцидента, е откаран в болница и е без сериозни видими наранявания.

Шофьорът е 54-годишен варненец. Пробата му за алкохол е отрицателна, а тази за наличие на наркотици е взета в болницата, съобщиха от полицията.

Трафикът в района е силно затруднен.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

