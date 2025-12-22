ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов избор на жп превозвачи? А кой ще плати 600-те ...

Осъдиха на 20 г. затвор французина Томас, убил с кабел за зарядно финландката Соня

Томас Тибаут Снимка: Александра НИКОЛАЕВА

На 20 години затвор при първоначален строг режим е осъден французинът Томас Тибаут за убийството на приятелката му - финландката Соня Киннунен. Софийският градски съд уважи изцяло и гражданските искове на близките на убитата, които са на обща стойност малко над 1 млн. лв.

Жестокото убийство е извършено на 8 май 2022 г. в София. Тогава сенегалецът с френски паспорт Томас омотал 5 пъти кабел на зарядно около врата на любимата си Соня, преди да стегне примката и да я удуши. Той прибира тялото в чанта в гардероба.

Повече по темата четете в "България Днес".

