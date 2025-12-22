Андрей Чорбанов напуснал групата, но не и парламента, за да не влезе друг от ИТН

Андрей Чорбанов напуснал парламентарната група на ИТН, но не и парламента, за да не допусне друг от партията да заеме мястото му. Предупредил колегите си от ИТН, че ще напусне партията, още при формирането на правителството, което явно е и основната причина да си тръгне. Днес в дълга публикация във фейсбук той разказа защо е взел това решение, което в петък - последния работен ден на депутатите преди празниците, беше обявено от ръководството на парламента. От тогава до днес професорът запази мълчание, не отговори и на обажданията на "24 часа".

"Питате защо не напуснах и парламента – доста е просто. Защото веднага надолу по веригата на мое място ще дойде човек, който ще подкрепя този процес, който не е харесван от нашите избиратели. Нека на следващите избори ръководството да постави правилните хора на правилните места", пише Чорбанов.

Професорът извежда още една причина за напускането си - неприемането на бюджета за догодина. Обяснява, че това е безотговорно решение, след като си управлявал цяла година. Недоволен е и от друг неприет проект - промени в Закона за училищно и предучилищно образование, по който работил седем месеца.

В поста си разказва, че много хора са го питали защо не си е тръгнал по-рано. Той е един от основателите на ИТН и е бил депутат във всички шест парламента, от които партията е била част. Затова и досега решил да остане в редиците на Слави Трифонов - поради лоялност.

"Разбира се, всяка лоялност си има граници, никога не е безусловна. Трябваше време, за да разбера, че вече тази партия е обсебена от други хора, с други ценности и друг морал – различен от моя. Напуснаха ни 95% от професионалистите във всички области, заместени с по-неподходящи, но пък по-предани хора. Защото професионалистите са критични, а преданите – не. Дилетантството стана норма, арогантността – мярка за подражание. Трябваше ми време за да разбера, че не аз си тръгвам от ИТН, а ИТН си е тръгнала от мен. Аз просто затворих вратата", пише имунологът.

В 51-ия парламент Чорбанов беше председател на комисията по образованието и член на този по здравеопазване. Независимите депутати обаче нямат право да членуват в комисии, затова още в петък той беше служебно отстранен от тях. Така през януари парламентът ще трябва да избере нов член на здравната комисия. Чорбанов стана петият независим депутат, другите четирима се отцепиха от групата на АПС. Без него ИТН остава с 16 депутати, но няма промяна в подребата на силите в парламента - партията пак ще е шеста сила.