Работим за благоустрояването на кварталите и за по-добрия стандарт на живот на жителите им. Продължаваме да се грижим за кв. „Дивдядово“, защото той е един от най-спокойните квартали в община Шумен. Подхождаме по един и същи начин както за града, така и за кварталите.

Това каза на 22 декември, понеделник, кметът на община Шумен проф. Христо Христов на откриването на ремонтираната ул. „Велико Железов“ в кв. „Дивдядово“.

Стойността на обекта е 1 251 562 лв. с ДДС и се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти на Община Шумен, като плащанията са по чл. 113 от Държавния бюджет.

Инж. Митко Манев, гл. експерт „Пътна инфраструктура“ в Община Шумен, посочи, че дължината на ремонтирания участък е 490 метра. Улицата е с променлив габарит на уличното платно от 5 до 5,5 м ширина, като в началото на тротоарите има тактилни ивици. Обособени са и четири места с джобове за контейнерите за смет. Поставена са и нови пътна пътни знаци и маркировка.

Подменено е уличното осветление с 18 нови осветителни тела, добави инж. Манев, както и че е изцяло подменен водопроводът с 57 сградни отклонения към домовете на хората.

Тротоарите са асфалтирани, а бордюрите пред входовете са понижени за нормален достъп на живеещите.

Проектът „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Велико Железов“ в кв. „Дивдядово“ започна изпълнение през август 2025 г. и завърши на 31 октомври 2025 г.

Главният специалист на квартала Добромир Герчев подчерта, че е доволен от новата улица, която имат, и отбеляза, че тя е сред най-важните за квартала и живеещите на нея са изключително доволни и от настилката, и от осветлението.

Представители на фирмата изпълнител посочиха, че работата е изпълнена качествено и в срок, за да отговаря на нуждите на хората.