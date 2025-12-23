Шестгодишният Тихомир чака нови шини, за да проходи

Детето е с детска церебрална парализа и се нуждае от редовна рехабилитация

Когато през 2019 г. в семейството на Емилия Павлова и Кристиян Тимчев се ражда момче, радостта им е безкрайна. Скоро обаче родителите, които живеят във врачанското село Михайлово, разбират, че детето има здравословен проблем и са нужни големи и непрекъснати грижи за оцеляването му.

Детска церебрална парализа и вътрешна хидроцефалия е диагнозата, която поставят лекарите . Майката осъзнава, че трябва да се посвети на сина си, ако иска той да живее и да се развива като другите деца. И го прави вече 6 години.

Емилия е постоянен платен асистент на малкия Тихомир и се грижи момчето да направи първите си крачки с помощно средство, а по-късно с шини и на двете крачета.

За да се социализира, детето редовно посещава детската градина

в селото заедно с майка си и прекарва там до обяд.

"За него това е много полезно", казва Емилия. Синът вече разговаря свободно и с децата, и с възрастните и се радва, че може да играе с връстниците си, които се стремят да му помагат с каквото могат.

Досега семейството на Тихомир два пъти е кандидатствало за помощ от "Българската Коледа" и е изключително благодарно за оказаната им подкрепа. Надяват се отново да получат помощ, за да правят допълнителни процедури на момчето, за които сега плащат родителите.

Според лекарските предписания всеки месец Тихомир се нуждае от рехабилитация в Банкя. Здравната каса покрива 3 от тези задължителни и много полезни процедури. Именно затова Емилия и таткото Кристиян разчитат на "Българската Коледа".

Засега бащата няма постоянна работа, но е добър автомонтьор и на свободна практика ремонтира колите на хората от целия регион. Мечтае един ден да има дори малък, но собствен автосервиз. Вероятно е предал тази страст и на сина си, който има голям интерес към автомобилите и често двамата обсъждат марките коли и възможностите им.

"Българската Коледа" е прекрасна инициатива и може да ни помогне

не само за допълнителна рехабилитация на Тихомир, споделя Емилия. – Той вече порасна и използваните досега специални шини за краката не са му удобни. Има нужда от нови, но един комплект струва около 2000 лв., а тази сума не можем да заделим заради другите ни разходи."

За подобряване на състоянието му момчето досега е имало една операция фибротомия в специализирана клиника в Сърбия. Лекарите препоръчват през март догодина да се направи втора, но за нея ще са нужни поне 8 000 лв.

Затова семейството моли всички добри хора, които могат да помогнат, да го направят на банкова сметка BG58STSA93000027638420.