Даниел Митов: На Божидар Божанов му се натрупаха доста компоти във фейсбук

Колко административно неграмотен трябва да си, за да питаш НОИ за щата на вътрешното министерство? На Божидар Божанов му се натрупаха доста компоти във фейсбук. Така вътрешният министър в оставка Даниел Митов отговаря на публикация в социалната мрежа на съпредседателя на ДБ Божидар Божанов.

Публикацията на Божанов е по повод изказване на Митов, че в последните 15 г. съставът на МВР е бил намален с 12 хиляди души. Според депутата от ДБ "в МВР системно лъжат за какво ли не", и затова поискал данни от НОИ.

"За последните 15 години осигурените лица в МВР са намалели не са 12 хиляди, а с 3400", пише още Божанов в поста си. Във връзка с нашите настоявания за реформи в МВР, преди време министърът на вътрешните работи беше казал, че "В... Публикувахте от Божидар Божанов в Събота, 20 декември 2025 г.

Ето как му отговаря МВР министърът в оставка в публикацията си:

Управленската некомпетентност на ППДБ продължава да ражда безумия в главите на нейните говорители. Последното от тях се материализира във фейсбук под формата на пост на човек, на когото често му се налага да си променя постовете заради неточностите и лъжите, които публикува в тях.

Първата лъжа бе за някакви имагинерни стикери и значки на МВР, с които била закичена лека кола по време на местните избори в Пазарджик. Е, МВР нито има, нито използва стикери и значки (по отношение на полицейските значки не трябва да се прекалява с гледането на филми). Оказа се, че става дума за продукти на някакво си НПО.

Само преди дни на същото политическо лице му се наложи пак да си поправя фейсбука заради базова некомпетентност по отношение на собствеността на компаниите Шкода Ауто и Шкода Транспортейшън.

Сега на този кандидат-управленец и виден експерт по МВР ще му се наложи да поправя и фейсбук писанията си, с които се опитва да опровергава мои изявления за съкращенията в щатния състав на МВР през последните години. Преди време съобщих, че за 15 години щатният състав на МВР е намалял с близо 12 хиляди души. "Умникът" от ДБ обаче питал Националния осигурителен институт (НОИ) за тази работа и оттам, разбира се, му дали някакви данни, които определено нямат нищо общо с числеността на състава на МВР. Защото

ЧИСЛЕНОСТТА И ЩАТНИТЕ БРОЙКИ НА СЪСТАВА НА МВР СЕ ОПРЕДЕЛЯТ С ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, А НЕ ОТ НОИ!

И колко административно неграмотен трябва да си, за да питаш НОИ за щата на вътрешното министерство?! Изобщо, както се казваше в онзи стар популярен скеч - не били компютри, а били компоти. В този смисъл, на Божидар Божанов му се натрупаха доста компоти във фейсбук.

Каква е реалността относно щатовете?

Да започнем с цитат от докладна на зам.-министъра на вътрешните работи Таня Райчева от 30 март 2022 г. Вътрешен министър тогава е Бойко Рашков, а документът е адресиран до вицепремиерите Калина Константинова и Асен Василев. Та, в него е записано следното: "До 2009 г. щатната численост на МВР е била 63 742 щатни бройки, като численстта е определяна и изменяна с различни актове на Министерския съвет, в зависимост от допълнително възложени или отпаднали дейности на министерството. За периода м. май 2009 г. – м. март 2021 г., щатната численост на МВР е намалена с 16 386 щатни бройки (включително 2442 щатни бройки за сметка на МВР във връзка с преминаването към министерството през втората половина на 2009 г. на: Специалната куриерска служба, Гражданска защита и Национална система 112 на закритото Министерство на извънредните ситуации и на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности")... Към момента за обезпечаването на основни дейности на структури на МВР са необходими допълнителни щатни бройки."

За административните аматьори от ППДБ ще обясня значението на този текст.

Първо, според него правителствата на Бойко Борисов и ГЕРБ от 2009 г. до 2021 г. са извършили административна реформа на МВР като са намалили числеността на министерството не с 12 000, а с 16 386 щатни бройки. При това, без да са отпаднали отговорности и дейности в МВР, напротив – увеличавали са се. Нещо, което повтарям през цялото време като вътрешен министър.

Второ, не ГЕРБ, а вътрешното министерство под ръководството на Бойко Рашков се е опитало да раздува щата на МВР.

Накрая – в снимките отдолу публикувам официална справка, предоставена ми по-рано днес от Дирекция „Човешки ресурси". В нея са представени промените в числеността на МВР през последните 15 години.