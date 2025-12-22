Община Русе разработи нова система за подаване на неспешни сигнали

Нова система за подаване на сигнали, които не изискват спешна намеса, е разработена от Община Русе. Тя има за цел да улесни комуникацията между жителите на Русе, малките населени места и общинската администрация, и да осигури по-бърза и проследима обработка на подадената информация. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Към настоящия момент системата се намира в тестов режим и не приема реални сигнали. Пускането ѝ в експлоатация ще се осъществи след завършване на предстоящ технологичен преход към изцяло електронен документооборот в Община Русе, в съответствие с изискванията на Министерството на електронното управление.

Новата платформа ще предоставя възможност за подаване на неспешни сигнали по два начина – чрез уеб портал на адрес signali.obshtinaruse.bg и чрез мобилно приложение „Неспешни сигнали", което e достъпно безплатно в Google Play Store и Apple App Store. След регистрация, жителите на община Русе ще могат лесно да подават сигнали за нередности - повреди в инфраструктурата, паднали дървета, изоставени автомобили и други, като за улеснение са предвидени предварително дефинирани категории, падащо меню с населените места и възможност за прикачване на снимков материал.

Всеки подаден сигнал ще се завежда автоматично в деловодната система на Община Русе с входящ номер, а подателят ще получава уведомления по електронна поща за предприетите действия и текущия статус на сигнала.

Въвеждането на системата е обвързано с предстоящото преминаване на Община Русе към най-новата версия на деловодната ѝ система. След осъществяването на този преход техническият екип на местната администрация ще извърши допълнителни тестове на интеграцията, ще провери автоматизираните процеси и коректността на обработката на сигналите, след което жителите на общината ще бъдат официално уведомени за пускането на системата в експлоатация.

Разработването на системата за подаване на неспешни сигнали е част от усилията на Община Русе за модернизиране на административните услуги. Целта е при официалното ѝ стартиране платформата да функционира надеждно и да осигурява качествено обслужване.

До въвеждането на системата в експлоатация, жителите на общината могат да подават сигнали и предложения по официалните канали за комуникация – на гише в общинската администрация, по телефон или по електронна поща.