Нов избор на жп превозвачи? А кой ще плати 600-те ...

Новият апелативен прокурор на Пловдив Тихомир Стоев встъпи в длъжност

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов и Тихомир Стоев. Снимка: Апелативна прокуратура-Пловдив

Борислав Сарафов го поздрави и подчерта, че българската прокуратура е стожер на държавността и нормалността, като работи отговорно, коректно и безпристрастно за постигане на справедливост

Новият административен ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив Тихомир Стоев встъпи официално в длъжност в присъствието на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Гергана Мутафова от Прокурорската колегия на ВСС, прокурори и административните ръководители на окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Смолян, Кърджали и Пазарджик, съобщиха от държавното обвинение.

И.ф. главният прокурор благодари на магистратите от Апелативната прокуратура за постигнатите резултати и висок професионализъм в работата им и поздрави Тихомир Стоев. Сарафов подчерта, че българската прокуратура е стожер на държавността и нормалността и работи отговорно, коректно и безпристрастно за постигане на справедливост. Мутафова също поздрави Тихомир Стоев за встъпването в длъжност и му пожела успешна работа.

Новият апелативен прокурор обяви, че негови приоритети ще бъдат приключване в срок на разследванията по досъдебните производства, създаване на колегиална среда и продължаване на доброто взаимодействие с органите на МВР и другите институции при противодействие на престъпността, както и утвърждаване на авторитета и общественото доверие в прокуратурата.

Тихомир Стоев има 31 години юридически стаж. Работил е като следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура-Велико Търново и като прокурор в Апелативната специализирана прокуратура и във Върховната касационна прокуратура. Завършил е „Право", има магистратура по „Психология".

