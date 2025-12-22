Монтана посреща Нова година с фолклорна програма и томбола

Община Монтана кани жителите и гостите на града да посрещнат Новата 2026 година с български дух и северняшко настроение. Тържествената програма ще започне в 23:45 ч. на 31 декември на площад „Жеравица".

Тон на настроението в празничната нощ ще зададат изпълненията на Духов оркестър „Монт Мюзик". Малко преди настъпването на 2026 година кметът на Община Монтана Златко Живков ще отправи традиционното си новогодишно приветствие, а точно в 00:00 ч. ще прозвучи химнът на Република България. След него и пищната заря, Дико-Илиевото „Дунавско хоро" ще даде символично начало на Новата година.

Празникът ще продължи с изпълненията на народната певица Ивелина Колева. Тя ще сподели сцената с представителния танцов ансамбъл „Пъстрина" към НЧ „Разум 1883". Част от новогодишното тържество ще бъде и традиционната томбола на община Монтана. Наградите са 50-инчов смарт телевизор, фотопринтер, мултикукър, кафе машина и още полезни предмети за домакинството. Тегленето на печелившите талони ще се извърши в първите часове на 2026-та.

Представителният танцов ансамбъл „Пъстрина" ще закрие новогодишния концерт и ще изпрати публиката с пожелание за здрава, успешна и споделена 2026-та. Водещ на програмата ще бъде актьорът Тихомир Иванов.