Над 28 тона опасни отпадъци са предали жителите на София през 2025 г.

През 2025 година жителите на София са предали над 28 тона опасни отпадъци, което е с почти 10 тона повече в сравнение с 2024 г., когато са събрани 18 562,61 кг опасни отпадъци от домакинствата. Това съобщиха от Столичния инспекторат на сайта си.

Отпадъците са предадени както на организираните мобилни пунктове, така и при индивидуални посещения на адреси за количества над 1 кг. По утвърден график фирмата, с която Столична община има договор за събиране на този вид отпадъци, е обхванала всички райони на столицата, като в някои от тях е увеличена кратността на обслужване.

Най-често предаваният опасен отпадък са лекарствата с изтекъл срок на годност – общо 9,5 тона. На второ място са боите, латексът, грундовете и други подобни материали – над 10 тона. Трите основни вида опасни отпадъци – лекарства, бои и перилни и почистващи препарати, съставляват над 85% от общото количество събрани опасни отпадъци за годината, отбелязват от инспектората.

Системата, която Столична община предоставя безплатно на своите жители, дава възможност за правилното предаване на опасните отпадъци и цели да насърчи отговорното отношение към околната среда, отбелязват от Столичния инспекторат. Графикът за 2026 г. за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще бъде публикуван на сайта на Столична община, Столичен инспекторат и в районните администрации.

Към края на първата половина на 2025 година софиянци бяха предали над 15 тона опасни отпадъци.