Кметът на Русе: Всеки квартал трябва да бъде сигурно място с достъпна здравна грижа

Кметът на община Русе Пенчо Милков посети днес обектите на ОП „Общински пазари" в „Чародейка-Север". Поводът беше откриването на аптека в района, както и готовността на търговските обекти за посрещане на предстоящите празници, съобщиха от пресцентъра на Община Русе. Кметът обиколи всички магазини и разговаря с търговците и посетителите. Те споделиха своите очаквания и нужди, а той подчерта, че общината ще продължи да работи за подобряване на условията и услугите, които пазарите предоставят. Посещението бе повод за пряк диалог с гражданите и търговците относно развитието на търговската инфраструктура в района.

Милков разгледа и новооткритата аптека на пазара „Чародейка-Север". Разположена на ул. „Филип Станиславов", на оживено място в квартала, тя отговаря на дългогодишното настояване на жителите за фармацевтична помощ на крачка от дома. Това обещание на кмета се осъществи преди коледно-новогодишните празници, осигурявайки на гражданите бърз достъп до необходими медикаменти – особено важно за семейства с деца, възрастни и хора с хронични заболявания

Наличието на аптека в района беше сред най-честите искания на русенци, тъй като досега те трябваше да изминават значително разстояние, за да получат необходимите им лекарства и консултации. „Виждам облекчението в погледите ви и това е най-голямото ми удовлетворение. Знаех колко е трудно за майка с болно дете или за пенсионер да пътуват до центъра само за една рецепта. Днес това неудобство е история", сподели кметът по време на срещата си с първите клиенти. „Целта ми е всеки русенски квартал да е уютно и сигурно място за живот, където помощта за здравето е на една ръка разстояние", заяви Милков. Той благодари на инвеститорите за социалната отговорност и за това, че са припознали нуждите на хората в този район.