Детски лагер и римски терми до античния град Хераклея Синтика

Тони Маскръчка

1932
Детски лагер и римски терми до античния град Хераклея Синтика. СНИМКИ: Община Петрич

Съвременни римски терми, които използват минералната вода от Рупите, детски лагер за зелено училище и посетителски център са част от изградените обекти във втория етап от проекта за реставрация, консервация и социализация на Античен град Хераклея Синтика край Петрич. Проектът се изпълни успешно по ОП „Региони в растеж". Върху пространство от 31 декара общинска земя се изградиха посетителски център, конферентна зала,  дигитална зала, съвременни римски терми, които използват минералната вода от Рупите, детски лагер за зелени училища. Осигурено е място за къмпингуване с необходимите условия. Обектът разполага с парково пространство, паркинг, детски площадки, игрища, фитнес на открито, тенис на маса.

Изграждането на сградите е съобразено с условията по НАТУРА, като концепцията заложи на природосъобразно строителство, съобщиха от Общината. 

Кметът Димитър Бръчков поздрави екипа, който подготви проекта, и специално ръководителя инж. Катя Стоянова, като подчерта тематичната свързаност между научната и популярната част на обекта.

„Хераклея Синтика се превърна в истински импулс за туристическото развитие на целия регион. Община Петрич много внимателно надгражда стратегията си за туризъм и фундаментална част от нея е този проект. Убеден съм, че ще бъдем припознавани като туристическа дестинация от българи и чужденци. Това означава, че сме на прав път", каза кметът. С общински средства се изгради довеждащ водопровод и трансформаторен пост за осигуряване на електричество.

Ръководителят на проекта инж. Катя Стоянова посочи, че Община Петрич следва политика не само за популяризиране, но и за опазване и развитие на културното наследство. „Това ни превърна в пример за цялата страна, а срещите ни по света показват, че сме и един наистина добър европейски пример – как устойчиво да се развива културното наследство, съчетано с природното", добави инж. Стоянова.

Предстои изграждането на пътна връзка, която да свързва новия обект с археологическите структури. По този път ще се движат единствено туристическо влакче и велосипеди, съобразно екологичните изисквания.

