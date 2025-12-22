ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дебютиралият през 1986-а Кинг Казу стартира 41-и с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21963150 www.24chasa.bg

Общинските съветници в Асеновград не си избраха председател титуляр

24 часа Пловдив онлайн

1196
Съветникът от БСП Петко Чирпанлиев е временен председател на Общинския съвет в Асеновград. Снимка: Българска федерация по киокушинкай

Насрочената за днес сесия на Общинския съвет на Асеновград, на която трябваше да бъде избран титуляр на поста председател, се провали, защото беше открита неточност в мотивите за насрочването й. Така до номинации и гласуване въобще не се стигна и въпросът ще се решава на първата сесия през януари догодина.

Дотогава временен председател остава Петко Чирпанлиев от БСП, който оглави местния парламент, след като с 18 гласа "за" беше свален предишният съветник №1 Иван Иванов от БДС "Радикали". Този вот показа, че в 33-членния местен законодателен орган на Асеновград има ново мнозинство. 

Съветникът от БСП Петко Чирпанлиев е временен председател на Общинския съвет в Асеновград. Снимка: Българска федерация по киокушинкай

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта