Общинските съветници в Асеновград не си избраха председател титуляр

Насрочената за днес сесия на Общинския съвет на Асеновград, на която трябваше да бъде избран титуляр на поста председател, се провали, защото беше открита неточност в мотивите за насрочването й. Така до номинации и гласуване въобще не се стигна и въпросът ще се решава на първата сесия през януари догодина.

Дотогава временен председател остава Петко Чирпанлиев от БСП, който оглави местния парламент, след като с 18 гласа "за" беше свален предишният съветник №1 Иван Иванов от БДС "Радикали". Този вот показа, че в 33-членния местен законодателен орган на Асеновград има ново мнозинство.