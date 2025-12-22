ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Благомир Коцев следи лично инцидента с двете прегазени жени на тротоар във Варна

1964
Кметът на Варна Благомир Коцев

Кметът на Варна Благомир Коцев съобщи в своя фейсбук публикация, че лично следи детайлите за катастрофата днес, при която загинаха две жени. 

Те загубиха живота си, докато вървят по тротоар в централната част на морския град, след като шофьор загуби управление на автомобила си и ги прегази, а след това се вряза в търговски обект. 54-годишният водач е без сериозни видими наранявания. Пробата му за алкохол е отрицателна

Ето какво още заяви кметът на Варна по повод на трагичния инцидент: 

Ужасна пътна трагедия с жертви днес във Варна! Изказвам своите дълбоки съболезнования на семействата на загиналите две жени.

Следя лично детайлите за инцидента, а заместник-кметът по сигурността е в контакт с органите на реда за установяване на причините за катастрофата.

Моля варненци да бъдат внимателни около празниците и да мислят не само за себе си, но и за нашите съграждани!

