ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото поскъпва спрямо долара

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21963396 www.24chasa.bg

Младежки духов оркестър в Банкя, замерване на въздуха, слънчев часовник в парка - с 5,3 млн. лева тръгват проекти по идеи на софиянци

Даринка Илиева

[email protected]

1532
Визуализация на проекта за възстановяване на чешмата на пл. “Възраждане”. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  • Най-голям вот получи изграждането на модерна спортна зона в училищен двор в “Красно село”, ще се финансира с 485 хил. лв.
  • Догодина общината удвоява бюджета за гражданските проекти за града

Станции за мерене на качеството на въздуха, детски площадки, чешми и дори купуване на инструменти за бъдещ младежки духов оркестър - това са част от над 50-те проекта, събрали най-много вот в инициативата “Решава София”.

Тази година в нея участваха

660 граждански предложения за по-хубави и подредени квартали,

за които столичани можеха да гласуват до 14 декември. Общинската инициатива отбеляза рекордна активност - над 24 360 души подкрепиха проекти в своите райони.

Според правилата идеите с общоградски мащаб може да получат до 500 000 лв. финансиране, а тези с местно значение за конкретния район - до 200 000 лв. Така до 31 март 2027 г. ще бъдат реализирани над 50 проекта, получили най-много гласове и отговарящи на изискванията за финансиране, като общият бюджет за тях е 5,3 млн. лева. Намеренията на общината са през 2026 г. “Решава София” да е с увеличен бюджет - 500 000 евро за общоградски проекти и 125 000 евро - за всеки от 24-те столични района.

Тази година при проектите, които са общо за града, най-голям вот събра този за изграждане на модерна и безопасна спортна зона в двора на 36-о средно училище “Максим Горки” в “Красно село”.

При идеите за районите в “Средец” с най-много гласове е “Сцена сред магнолиите” - пространство за музика, игра и детско вдъхновение. Мястото за сценични изяви и спортна стена за катерене ще се изгради в детска градина “Магнолия”. Другите 3 проекта, които ще се реализират в района, са за облагородяване на облика на ул. “Цар Иван Асен II”, зона за безопасно пресичане пред 12-о СУ “Цар Иван Асен II” и поставяне на люлки до новата детска площадка в Княжеската градина.

За безопасността край училището ще се постави интелигентна система на двете пешеходни пътеки със

сензори, които засичат навлизането на пешеходец

и автоматично активират ярка светлинна сигнализация, която предупреждава водачите.

В “Красно село” жителите избраха да се обнови и обезопаси детската площадка пред бл. 2 на бул. “Гоце Делчев”.

Във “Възраждане” най-много гласове събира залесяване и озеленяване на бул. “Тодор Александров” - между “Опълченска” и “К. Величков”. Общо 2 км зелена ивица от двете страни ще помогне срещу превръщането на пространството в “градска пустиня” през лятото, когато настилките се нагряват над 45°C. Втора е идеята за възстановяване на обществената чешма на площад “Възраждане”.

В “Оборище” ще се облагородява градина “Кюлуците” - с изготвяне на архитектурен проект за цялостна нова визия, разширение на детската площадка, стрийт фитнес, тенис маси, маси за шах и др.

В “Сердика” първа е класирана идеята за ремонт на алеите и градинката към бл. 24 в “Банишора”, следват детска площадка между блокове 29 и 27 и проект за

превръщане на площад “Ротонда” пред Централна гара в кулинарна сцена

с фестивали на традиционни български храни, модерна кухня и фермерски базари. Ще се финансира и преобразяването в зелен парк на занемарено пространство при ул. “Биримирски извор” в кв. “Бенковски”.

В “Подуяне” печели проект за обществена тоалетна в парк “Герена”, следван от друга идея за същото място - конкурс за проект на пързалка, която да се разположи по дължината на хълма в зоната за детска игра. И третият най-харесван проект е за парк “Герена” - да се сложи чешма. Хората са поискали такава и в парк “Хаджи Димитър”. Ще се финансират и възстановяване на детска площадка в жк “Хаджи Димитър” и конкурс за идеен проект за зона за игра, спорт и отдих в “Левки Г”.

В “Слатина” най-голяма подкрепа получава реновирането на спортното игрище в кв. “Христо Смирненски”. А в “Изгрев” - преобразяването на двора на 105-о СУ “Атанас Далчев”, което да се превърне в сърцето на “Дианабад”.

В “Лозенец” най-много са гласували за зелена зона за игра, спорт и изкуство в кв. “Витоша - ВЕЦ Симеоново”. Проектът предвижда площадка, достъпна и за деца със специфични нужди, стрийт фитнес на 90 кв. м, създаване на

алея на изкуствата

с модулни конструкции за излагане на скулптури, картини и фотоси, соларно захранвано LED осветление и видеонаблюдение.

В “Триадица” хората пожелаха екоплощадка за деца и юноши в Южния парк и възстановяване на слънчевия часовник там. Гласували са и за превръщане на ул. “Боян Петров” в “Манастирски ливади-изток” в споделено пространство между пешеходци, велосипедисти и автомобили.

Възстановяване на спортна площадка в жк “Западен парк” с

първото по рода си игрище за бадминтон

печели вота в “Красна поляна”. Следва идеята за пилотна мрежа от 5 станции за мониторинг на качеството на въздуха и минипарк в двора на 17-о СУ “Дамян Груев”.

В “Илинден” ще се изпълнят 3 проекта за нови детски площадки - в “Гевгелийски”, “Захарна фабрика” и до затвореното кино “Арена”.

В “Надежда” най-харесвана е идеята да се осигурят възможности за игра и физическо развитие на децата от кв. “Требич”. Одобрен е и проектът за вкусни и здравословни празници в Северния парк. SafeKids - обучение за сигурност, самозащита и превенция, пък ще учи на самоконтрол и реакция в рискови ситуации хлапетата от 10 до 13 г. в района. До

50 деца ще придобият умения за самоотбрана

и базови знания за избягване на рискове, като програмата е разработена специално за българската среда. По друг проект ще се облагородява кална точка в кв. “Свобода”.

В “Искър” печели мултифункционална площадка за спорт и игри на открито и зона за разходка на домашни любимци в карето между 4 блока. А в “Младост” - за обновяване и обезопасяване на детска площадка в “Младост 1”.

В “Студентски” победител е проект за изграждане на пешеходни алеи до метростанция “Мусагеница” и обновяване на детската площадка, следван от изграждане на нова площадка за игра в “Малинова долина”. Във “Витоша” също печели проект за обновяване на 3 от общо 4-те детски площадки в “Манастирски ливади - запад”, следван от идеята за подобрения край 26-о СУ - пътека и паркинг пред двора и площадка в задния двор.

В “Овча купел” пък ще се реновират алеите на едноименния парк, а в “Люлин” ще се облагороди междублоково пространство в “Люлин 5” с ремонт на паркинг, асфалтиране на алеи, места за отдих с пейки, кошчета и тенис маси.

Във “Връбница” ще се реализират два проекта в с. Волуяк - за обновяване на детска площадка и за изграждане на обществени пространства за отдих, социални контакти и игри на открито с беседки и маси с настолни игри.

В “Нови Искър” по идея на жителите ще се направят стрийт фитнеси в селата Световрачене и Мировяне, сцена за култура в Локорско и ще се обнови спортно игрище в Кубратово. А в “Кремиковци” гражданите искат ремонт на

водопровод и изграждане на отоплителна инсталация в читалище

“Светлина Кремиковци - 1906”. Вот събра и изграждането на спортна площадка с комбинирано игрище за волейбол и бадминтон.

В “Панчарево” през гражданските бюджети ще се реализира осветление и видеонаблюдение на стадион “Лозен”. В “Банкя” пък най-желани са ново игрище с изкуствена настилка в Иваняне, реновиране на площада в кв. “Градоман” и облагородяване на центъра на село Клисура със соларно осветление, спортни съоръжения, места за отдих и игра на шах и горска библиотека. С друг проект ще се купят инструменти за създаване на младежки духов оркестър “Банкя”, който ще се състои от поне 30 ученици.

Визуализация на проекта за възстановяване на чешмата на пл. “Възраждане”. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
В “Оборище” печели проект за облагородяване на градина “Кюлуците”. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Визуализация на проекта за възстановяване на чешмата на пл. “Възраждане”. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
В “Оборище” печели проект за облагородяване на градина “Кюлуците”. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Визуализация на проекта за възстановяване на чешмата на пл. “Възраждане”. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
В “Оборище” печели проект за облагородяване на градина “Кюлуците”. СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта