Младежки духов оркестър в Банкя, замерване на въздуха, слънчев часовник в парка - с 5,3 млн. лева тръгват проекти по идеи на софиянци

Най-голям вот получи изграждането на модерна спортна зона в училищен двор в “Красно село”, ще се финансира с 485 хил. лв.

Догодина общината удвоява бюджета за гражданските проекти за града

Станции за мерене на качеството на въздуха, детски площадки, чешми и дори купуване на инструменти за бъдещ младежки духов оркестър - това са част от над 50-те проекта, събрали най-много вот в инициативата “Решава София”.

Тази година в нея участваха

660 граждански предложения за по-хубави и подредени квартали,

за които столичани можеха да гласуват до 14 декември. Общинската инициатива отбеляза рекордна активност - над 24 360 души подкрепиха проекти в своите райони.

Според правилата идеите с общоградски мащаб може да получат до 500 000 лв. финансиране, а тези с местно значение за конкретния район - до 200 000 лв. Така до 31 март 2027 г. ще бъдат реализирани над 50 проекта, получили най-много гласове и отговарящи на изискванията за финансиране, като общият бюджет за тях е 5,3 млн. лева. Намеренията на общината са през 2026 г. “Решава София” да е с увеличен бюджет - 500 000 евро за общоградски проекти и 125 000 евро - за всеки от 24-те столични района.

Тази година при проектите, които са общо за града, най-голям вот събра този за изграждане на модерна и безопасна спортна зона в двора на 36-о средно училище “Максим Горки” в “Красно село”.

При идеите за районите в “Средец” с най-много гласове е “Сцена сред магнолиите” - пространство за музика, игра и детско вдъхновение. Мястото за сценични изяви и спортна стена за катерене ще се изгради в детска градина “Магнолия”. Другите 3 проекта, които ще се реализират в района, са за облагородяване на облика на ул. “Цар Иван Асен II”, зона за безопасно пресичане пред 12-о СУ “Цар Иван Асен II” и поставяне на люлки до новата детска площадка в Княжеската градина.

За безопасността край училището ще се постави интелигентна система на двете пешеходни пътеки със

сензори, които засичат навлизането на пешеходец

и автоматично активират ярка светлинна сигнализация, която предупреждава водачите.

В “Красно село” жителите избраха да се обнови и обезопаси детската площадка пред бл. 2 на бул. “Гоце Делчев”.

Във “Възраждане” най-много гласове събира залесяване и озеленяване на бул. “Тодор Александров” - между “Опълченска” и “К. Величков”. Общо 2 км зелена ивица от двете страни ще помогне срещу превръщането на пространството в “градска пустиня” през лятото, когато настилките се нагряват над 45°C. Втора е идеята за възстановяване на обществената чешма на площад “Възраждане”.

В “Оборище” ще се облагородява градина “Кюлуците” - с изготвяне на архитектурен проект за цялостна нова визия, разширение на детската площадка, стрийт фитнес, тенис маси, маси за шах и др.

В “Сердика” първа е класирана идеята за ремонт на алеите и градинката към бл. 24 в “Банишора”, следват детска площадка между блокове 29 и 27 и проект за

превръщане на площад “Ротонда” пред Централна гара в кулинарна сцена

с фестивали на традиционни български храни, модерна кухня и фермерски базари. Ще се финансира и преобразяването в зелен парк на занемарено пространство при ул. “Биримирски извор” в кв. “Бенковски”.

В “Подуяне” печели проект за обществена тоалетна в парк “Герена”, следван от друга идея за същото място - конкурс за проект на пързалка, която да се разположи по дължината на хълма в зоната за детска игра. И третият най-харесван проект е за парк “Герена” - да се сложи чешма. Хората са поискали такава и в парк “Хаджи Димитър”. Ще се финансират и възстановяване на детска площадка в жк “Хаджи Димитър” и конкурс за идеен проект за зона за игра, спорт и отдих в “Левки Г”.

В “Слатина” най-голяма подкрепа получава реновирането на спортното игрище в кв. “Христо Смирненски”. А в “Изгрев” - преобразяването на двора на 105-о СУ “Атанас Далчев”, което да се превърне в сърцето на “Дианабад”.

В “Лозенец” най-много са гласували за зелена зона за игра, спорт и изкуство в кв. “Витоша - ВЕЦ Симеоново”. Проектът предвижда площадка, достъпна и за деца със специфични нужди, стрийт фитнес на 90 кв. м, създаване на

алея на изкуствата

с модулни конструкции за излагане на скулптури, картини и фотоси, соларно захранвано LED осветление и видеонаблюдение.

В “Триадица” хората пожелаха екоплощадка за деца и юноши в Южния парк и възстановяване на слънчевия часовник там. Гласували са и за превръщане на ул. “Боян Петров” в “Манастирски ливади-изток” в споделено пространство между пешеходци, велосипедисти и автомобили.

Възстановяване на спортна площадка в жк “Западен парк” с

първото по рода си игрище за бадминтон

печели вота в “Красна поляна”. Следва идеята за пилотна мрежа от 5 станции за мониторинг на качеството на въздуха и минипарк в двора на 17-о СУ “Дамян Груев”.

В “Илинден” ще се изпълнят 3 проекта за нови детски площадки - в “Гевгелийски”, “Захарна фабрика” и до затвореното кино “Арена”.

В “Надежда” най-харесвана е идеята да се осигурят възможности за игра и физическо развитие на децата от кв. “Требич”. Одобрен е и проектът за вкусни и здравословни празници в Северния парк. SafeKids - обучение за сигурност, самозащита и превенция, пък ще учи на самоконтрол и реакция в рискови ситуации хлапетата от 10 до 13 г. в района. До

50 деца ще придобият умения за самоотбрана

и базови знания за избягване на рискове, като програмата е разработена специално за българската среда. По друг проект ще се облагородява кална точка в кв. “Свобода”.

В “Искър” печели мултифункционална площадка за спорт и игри на открито и зона за разходка на домашни любимци в карето между 4 блока. А в “Младост” - за обновяване и обезопасяване на детска площадка в “Младост 1”.

В “Студентски” победител е проект за изграждане на пешеходни алеи до метростанция “Мусагеница” и обновяване на детската площадка, следван от изграждане на нова площадка за игра в “Малинова долина”. Във “Витоша” също печели проект за обновяване на 3 от общо 4-те детски площадки в “Манастирски ливади - запад”, следван от идеята за подобрения край 26-о СУ - пътека и паркинг пред двора и площадка в задния двор.

В “Овча купел” пък ще се реновират алеите на едноименния парк, а в “Люлин” ще се облагороди междублоково пространство в “Люлин 5” с ремонт на паркинг, асфалтиране на алеи, места за отдих с пейки, кошчета и тенис маси.

Във “Връбница” ще се реализират два проекта в с. Волуяк - за обновяване на детска площадка и за изграждане на обществени пространства за отдих, социални контакти и игри на открито с беседки и маси с настолни игри.

В “Нови Искър” по идея на жителите ще се направят стрийт фитнеси в селата Световрачене и Мировяне, сцена за култура в Локорско и ще се обнови спортно игрище в Кубратово. А в “Кремиковци” гражданите искат ремонт на

водопровод и изграждане на отоплителна инсталация в читалище

“Светлина Кремиковци - 1906”. Вот събра и изграждането на спортна площадка с комбинирано игрище за волейбол и бадминтон.

В “Панчарево” през гражданските бюджети ще се реализира осветление и видеонаблюдение на стадион “Лозен”. В “Банкя” пък най-желани са ново игрище с изкуствена настилка в Иваняне, реновиране на площада в кв. “Градоман” и облагородяване на центъра на село Клисура със соларно осветление, спортни съоръжения, места за отдих и игра на шах и горска библиотека. С друг проект ще се купят инструменти за създаване на младежки духов оркестър “Банкя”, който ще се състои от поне 30 ученици.