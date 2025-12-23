ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха мъртъв норвежки национал по биатлон в хоте...

3-и сме в Европа по пренаселени домакинства (Графика)

България се нарежда на трето място сред страните с най-висок дял на хората в пренаселени жилища СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ - ГЕНК

Всеки трети българин, или 33,8%, живее в пренаселено домакинство, сочат данни от проучване на Евростат за 2024 г. Така страната ни се нарежда в топ три на държавите по този показател. Пред нас са само Латвия (39,3%) и лидерът Румъния (40,7%).

Това е голяма разлика от средното число за Европейския съюз (ЕС) - 16,9%.

Любопитното е, че в обратния случай най-малко пренаселени домакинства са отчетени в два типа държави - малки островни и северните европейски страни. Така например в Кипър и Малта са регистрирани най-малко хора по този показател - съответно 2,4 и 4,4%, след които се нареждат Нидерландия (4,6%), Ирландия (5%) и Белгия (6,5%).

