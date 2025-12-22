Борисов пак зове хората си в ОИК-Варна да не подкрепят сваляне на кмета Благомир Коцев

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Игор Тиаго стана звезда в английската Висша ли...

Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоява и отново призовава представителите на партията в Общинска избирателна комисия- Варна да не вземат участие във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на морската столица Благомир Коцев.

Това съобщиха официално от ГЕРБ в своята фейсбук страница.

В края на ноември от "Продължаваме промяната" заявиха, че ОИК-Варна се събира извънредно, за да свали варненския кмет от поста му, тъй като от комисията обявили заседанието си след края на работния ден. От ПП-ДБ дори заявиха, че от ГЕРБ искат служебна победа при евентуални нови избори. Тогава Борисов каза на хората си в ОИК да гласуват "против" махането на Коцев от кметския пост.

Причината била, че Борисов не искал служебни победи, а без гласовете на хората му не могат да се съберат нужните 18 гласа. По-късно това бе потвърдено официално от партията.

Ето цялата позиция на партията:

Във връзка с предстоящото заседание на ОИК - Варна:

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоява и призовава отново представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

Напомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна. С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората.                                                                                                                                   

Публикувахте от Политическа Партия ГЕРБ в Понеделник, 22 декември 2025 г.
                                                                                                                                                                                           

Бойко Борисов

