Борисов пак зове хората си в ОИК-Варна да не подкрепят сваляне на кмета Благомир Коцев

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов настоява и отново призовава представителите на партията в Общинска избирателна комисия- Варна да не вземат участие във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на морската столица Благомир Коцев.

Това съобщиха официално от ГЕРБ в своята фейсбук страница.

В края на ноември от "Продължаваме промяната" заявиха, че ОИК-Варна се събира извънредно, за да свали варненския кмет от поста му, тъй като от комисията обявили заседанието си след края на работния ден. От ПП-ДБ дори заявиха, че от ГЕРБ искат служебна победа при евентуални нови избори. Тогава Борисов каза на хората си в ОИК да гласуват "против" махането на Коцев от кметския пост.

Причината била, че Борисов не искал служебни победи, а без гласовете на хората му не могат да се съберат нужните 18 гласа. По-късно това бе потвърдено официално от партията.

Ето цялата позиция на партията:

Във връзка с предстоящото заседание на ОИК - Варна:

Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.