До месец отнемат по 10 вместо по 8 точки на леко пийнали шофьори

Пътните полицаи ще описват всичко във фиша, указания в бланката ще има и на английски

До месец полицията ще отнема с 2 точки повече от талона на “леко пийналите” шофьори, става ясно от публикуван проект за промяна в наредбата, по която се глобяват нарушителите. Това се налага заради промените в Закона за движението по пътищата от август. Тогава депутатите приеха, че от 0,5 до 0,8 промила алкохол в кръвта ще се отнемат 10 точки. Сега се отнемат по 8. Над 1,2 промила вече е престъпление и се преследва по Наказателния кодекс.

“Предложеното завишаване с 2 контролни точки е с цел превенция и ограничаване извършването на този вид нарушения, застрашаващи живота и здравето на другите участници в движението”, пишат от МВР в мотивите.

Друга промяна в наредбата е за тези, които не са участвали в катастрофа, но отказват тест за алкохол и наркотици. На тях ще се отнемат вече по 15 точки от талона. Санкцията ще важи,

дори да не са участвали в катастрофа,

пише в проекта на наредбата. По действащия закон книжките им се вземат за 2 г. и се глобяват с 2 хил. лв.

Проектът предвижда и други промени - МВР ще води отчет за отнетите контролни точки на шофьорите и задължително ще посочва броя в електронните фишове, които се издават.

След измененията в закона от август във фиша трябва да пише вече много неща - самоличността на служителя, наложил глобата, самоличност на нарушителя, мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, както и неговото описание. Това включва нарушените разпоредби на закона и правилниците към него, размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволно плащане, както и броя на контролните точки, които се отнемат.

Последното ще влезе в сила от май 2026 г., а другите разпоредби, включително и завишеният брой отнети точки за алкохол в кръвта от 0,5 до 0,8 промила - на 19 януари, след като бъдат публикувани в “Държавен вестник”.

Фишът ще се подписва от полицая и от

нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Образецът на бланката и указанията в нея са на български, но вече е добавен и текстът на английски.

Максималният размер на контролните точки е 39. На новите шофьори се дават 26, а след 2 г. се добавят 13. При отнемане на точки има възможност за възстановяването им чрез допълнително обучение.

Остават привилегиите за хората с т.нар. “златен талон”

При първо нарушение няма да им отнемат точки, но паричната глоба остава. Това важи за случаите, при които не се предвижда отнемане на книжката.

