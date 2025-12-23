Внук на прегазена на улицата във Варна: Водачът е имал здравословен проблем

. „Пазарували са, излезли са от магазина и са ги блъснали. По непотвърдена информация, която аз разбрах, водачът е карал е с 80 км/ч. Имал е здравословен проблем. Станало му е лошо", това обясни пред bTV Петър Станев, внук на една от загиналите жени във Варна.

В понеделник кола излезе от пътя и се вряза в две жени на тротоар до Кооперативния пазар във Варна. На място загинаха и двете - на 52 и на 79 години.

„Хората да спрат с агресията по пътя. Да започнат да поемат отговорност за действията, които извършват по пъти и като цяло в цялата държава", призова той.

„Искаше да премине на жълто, обаче в това време светна червено, не успя да се ориентира. Качи се на тротоара и помете всичко", каза Валентин Мавродинов, очевидец на инцидента. „С висока скорост се движеше, за да може да премине през светофара, искаше да го използва", казва още Валентин.

„Водачът е пострадал в катастрофата. Настанен е в лечебно заведение", обясни старши инспектор Димитър Димитров от КАТ Варна. Полицията във Варна засилва контрола в морската столица около празниците.

Направеният на място тест за алкохол е отрицателен. Взета е кръвна проба за установяване на евентуална употреба на наркотични вещества, като резултатите се очакват на по-късен етап. Мъжът е бил задържан за 24 часа, а впоследствие конвоиран до лечебно заведение заради здравословното си състояние.