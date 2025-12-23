130 хил. лв. дарили на самотния баща Светлозар, чиято кола и инвалидна количка откраднаха

27 били желаещите да дарят кола на Светлозар Дончев

130 хил. лв. дарили хората, желаещи да помогнат на самотния баща Светлозар Дончев, който видял на камерите пред блока как младеж разбива колата му и я краде. Вътре била и инвалидната му количка. За случаят стана ясно в петък.

Светлозар е самотен баща, страда от болестта на Бюргер, преживял е ампутация на краката си. Животът му без инвалидна количка е много труден - не може да се придвижва дори в дома си.

"Аз не мога да повярвам какво се случи. На много хора не можах да вдигна телефона, невероятно много хора ми звъняха и писаха. Дори детето ми се включваше да им отговаря. От вчера ги призовах да помагат на други хора, в моята ситуация, наистина получих всичко", разказа мъжът пред Нова.

Той обясни, че вече има малко над 130 хил. лв. в сметката си.

"Цял живот да работя не мога да събера такива пари. Тази сума ми купува живот поне за година напред. Не мисля, че ще ми трябват повече", споделя Светлозар през сълзи.

Хора от Сливен пък му дарили нова кола, по която са поети всички разходи. Очаква се тя да пристигне при самотния баща след Нова година.

"Не знам как ще прозвучи, но трябва да му благодаря (на крадеца- бел.ред.). Не знам дали по друг начин мога да се изразя, защото спрямо това, което се случи от неговите действия, резултатът беше добър за мен. Не знам как спи, това е единственото", каза още Светлозар.