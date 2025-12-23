Силвия Георгиева: Има тревожност в общините за работата с удължен бюджет

"Има тревожност в общините за това, че ще работим с удължен бюджет, държавата ще ни превежда, толкова, колкото сме получавали миналата година, но няма да повишим доходите", заяви изпълнителният директор на Националното сдружение на общините, Силвия Георгиева в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Това ще бъде наистина трудно упражнение", каза Георгиева и допълни, че най-голямата тревога са средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Нашето притеснение е не толкова какво ще преведат от Брюксел, а документално как ще се случат нещата", заяви Георгиева и добави, че след 1 януари се очаква повече яснота.

"Хубаво е да се говори за оптимизация, но няма как държавата да определя с колко служители да работи", отговори Георгиева на въпрос за намаляването състава на държавната администрация.

"Държавата всяка година ни възлага по пет нови отговорности, а възнагражденията в общините все още са сред най-ниските в страната", заяви Георгиева.

"Там където няма поща, селският кмет помага на хората да си получат пенсиите, дори ги превозва", каза още Георгиева и допълни, че общините са напълно готови за приемането на еврото.