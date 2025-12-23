Димитър Манолов: Не очаквам да се приеме бюджет по-рано от юни

"Аз лично не очаквам да се приеме бюджет по-рано от юни", заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Получаването на 1/12 част не е развитие, това е застой", заяви Манолов и добави, че според него се връщаме, където сме били по това време миналата година.

"Трябва ли България да има толкова области? Трябват ли ни толкова общини? Непременно трябва да бъде сменена системата, по която се формулират възнагражденията в администрацията", каза Манолов и допълни, че според него държавните служители трябва сами да плащат своите осигуровки.

"Има 302 броя администрации, които са част или произхождат от централната. Много от тях могат да бъдат заличени", заяви още Манолов и добави, че в администрациите "има хора, които взимат повече от министъра, който им разпределя възнагражденията".

"Не мога да си представя, че президента и омбудсмана ще пратят на съд работещите хора", заяви Манолов по повод отвореното писмо на Асоциацията на работодателите до президента и омбудсмана за "противоконституционност на удължителния бюджет" и допълни, че според него "не всички, които са се подписали под това писмо са съгласни с него".

"Категорично, 100%", отговори Манолов на въпрос дали липсата на бюджет причинява "парализа на администрацията".

На запитване за евентуална спекула след приемането на еврото, Манолов отговори, че "това е нещо, което няма как да избегнем" и допълни, че инфлацията ще продължи да нараства.

"Това е нещо, което не може да бъде спряно", отговори Манолов на въпрос как могат да противодействат институциите.

"Със сигурност трябва да се направят промени в системата за данъчното облагане", заяви още Манолов и допълни, че "го е страх от тези, които ще я правят".