Двама души са загинали при катастрофи в страната за ден

Двама души са загинали, а 25 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 19.

В София са регистрирани 30 леки катастрофи и една тежка, загинали няма, а двама са ранени.

От началото на месеца са станали 375 катастрофи с 31 загинали и 460 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6518, загиналите са 444, ранените са 8109. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 25 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.