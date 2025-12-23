Д-р Иван Маджаров, БЛС: Лекарят, обезобразявал хора е регистриран, има диплома, но не е специалист

Има диплома за лекар, регистриран е в БЛС, не можем да го изключим. Но държавата може да го осъди за фалшив документ за придобита специалност. Ако имахме правомощия, щяхме да го направим преди прокуратурата.

Това каза зам.-шефът на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров относно мнимия лекар, оперирал носовете на хора, което довело до тяхното обезобразяване. За случая с д-р Зекерия Батмаз бе разказано в разследване на NOVA в петък.

"В България сме засипани с реклами за лекари, лечители, многократно сме опитвали да повдигнем тази тема. Поставени сме в условията на подаващи сигнали граждани, нямаме правомощия по Закона за съсловните организации да налагаме санкции, да закриваме лечебни заведения, където има мними лекари", обясни д-р Маджаров.

Според него РЗИ има отговорността по закон да проверява такива сигнали и лечебни заведения, за които има подозрения, че работят мними лекари. Д-р Маджаров бе категоричен, че трябва да се търси отговорност и от човека, който се води ръководител на мнимия лекар.

"Няма име на специалист, вероятно може и да няма такъв. Не става въпрос само за обезобразяване, може да се стигне и до смърт", допълни той.

След интервенции се оказва, че Батмаз е студент с фалшива диплома, а последиците от действията му едва не са пагубни за един мъж.

"Аз бях лабораторния плъх на двама касапи. Учех се да дишам от А и Б. Съсипаха ми живота. Имах леко гърбав нос. Ако можех да върна времето назад, щях много да си го харесвам", разказа пострадалата Светла.

Тя отива в Турция. Там чува: "Вие нямате хрущяли. Това е филм на ужасите", разказва още Светла.

"Процедура са разкрасяване, означаваше обезобразяване. Хората ме гледаха сякаш съм катастрофирал. Нямам структура на носа. Изрязан е напълно. Нямам функциониращ нос - не изглежда като такъв и трябва да ходя на всеки няколко месеца да си слагам хиалурон и филъри. Ако спра да го правя това, всичко ще ми е равно. Нямам функциониращ нос", обясни потърпевш, който отказа да покаже лицето си.

В ефира на "Здравей, България" бе изчетено и правото на отговор на д-р Зекерия Батмаз. В него той обяснява, че е магистър-лекар от 2014 г., като в последствие е станал специализант със специалност "Уши, нос, гърло", но прекъснал. През 2023 г. бил отново зачислен, като затова имал право да участва и асистира при операции, но под ръководство и контрол.

Според него жената, показана в разследването на NOVA отишла при него между 2019 и 2020 г., като се подложила и на втора операция, след която не отишла на нито един контролен преглед.

Снимките в репортажа не са подкрепени от медицински доказателства, не може да се направи обективна връзка между операциите и състоянието на пациентката, обяснява Зекерия Батмаз.