ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцкото правителство няма да отстъпи пред искания...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21964876 www.24chasa.bg

Гледат мерките на трима от бандата за дрога, палежи и подкупи

1816
Снимка: Pixabay

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на трима от обвиняемите за ръководене на организирана престъпна група за палежи, подкупи и разпространение на наркотици, съобщи БНТ.

При акцията на полицията бяха арестувани трима служители на столичното 5-о Районно управление на полицията. Сред тях е и началникът на управлението Пламен Максимов, който беше освободен под парична гаранция на 16 декември. Шефът на СДВР предложи отстраняването на обвиняемите полицаи.

Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя пък беше оставен за постоянно в ареста. Той е сочен за лидер на бандата. 

Другите четирима обвиняеми са добре познати на МВР заради разпространение на наркотици в Ловеч и София. При акцията бяха открити големи количества наркотици, както и десетки хиляди евро. За съответните престъпления законът предвижда наказания от 3 до 15 години затвор.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта