Гледат мерките на трима от бандата за дрога, палежи и подкупи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на трима от обвиняемите за ръководене на организирана престъпна група за палежи, подкупи и разпространение на наркотици, съобщи БНТ.

При акцията на полицията бяха арестувани трима служители на столичното 5-о Районно управление на полицията. Сред тях е и началникът на управлението Пламен Максимов, който беше освободен под парична гаранция на 16 декември. Шефът на СДВР предложи отстраняването на обвиняемите полицаи.

Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя пък беше оставен за постоянно в ареста. Той е сочен за лидер на бандата.

Другите четирима обвиняеми са добре познати на МВР заради разпространение на наркотици в Ловеч и София. При акцията бяха открити големи количества наркотици, както и десетки хиляди евро. За съответните престъпления законът предвижда наказания от 3 до 15 години затвор.