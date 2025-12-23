Би Ти Ви показа на живо протеста пред редакцията си

Би Ти Ви показа в новините си тази сутрин на живо протест, организиран пред редакцията от Асоциацията на европейските журналисти. Протестното пиене на кафе бе с участието на трийсетина човека и е във връзка с решението на телевизията да стартира процес по прекратяване на взаимоотношенията си с журналиста и водещ Мария Цънцарова.

От Асоциацията на европейските журналисти посочват: "В петък казахме, че чашата е преляла. Опитаха се да омаловажат позицията ни: водил се нормален диалог, "стандартна практика". Нова седмица, ново начало – всичко се потвърди и вече не е сваляне от ефир, а освобождаване от работа на Мария Цънцарова".

В позицията си Асоциацията заявява, че протестът е професионален, а не политически, като цели защита на свободата на словото и правото на журналистите да задават критични въпроси, без да бъдат санкционирани.

От своя страна, bTV изрази официалната си позиция по случая, както и становище на Ханс Мар, ръководител на редакционната колегия на корпорацията майка на bTV – CME.

„Справедливата, независима и професионална журналистика се основава на един неотменим принцип: обективност. Това, на което сме свидетели, не е безобидно вътрешно несъгласие, а пряка атака срещу интегритета на нашата редакция и нашата редакционна независимост. Политическият активизъм в медийните платформи на CME е фундаментално несъвместим с нашата мисия и ценности. Ние не толерираме никакви опити – явни или скрити – нашите телевизионни канали да бъдат превърнати в политически инструменти."