Димитър Радев: Категорично отказвам да бъда служебен премиер

Държавата има опора, дори когато политиката е в криза, казва шефът на Българската народна банка

Управителят на БНБ е категоричен, че не би приел да бъде служебен министър-председател, тъй като независимостта на централната банка е основен принцип. "Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим", коментира той пред БТА.

По думите му държавата не се изчерпва с рамките на конкретни управленски мандати, а нейната устойчивост се основава на функционирането на основните публични институции. Когато те действат стабилно и предвидимо, дори значителни политически кризи могат да бъдат преодолени без съществени икономически сътресения. Настоящата ситуация, според него, представлява тест за институционалната рамка, която продължава да има определени дефицити, но БНБ е ключова институция с капацитета да го издържи.

Радев казва още, че политическата нестабилност не води автоматично до икономически риск. Истинската опасност възниква, когато тя се съчетае с липса на отговорни и последователни решения. В българския случай проблемът не е в правилата, а в непоследователното им прилагане, което отново поставя акцент върху значението на институциите и способността на политическата класа да изгради устойчива и предвидима институционална рамка.

"Ролята на централната банка в подобна среда е да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата обстановка е нестабилна. БНБ не се намесва в политическия процес, но гарантира, че фундаментите – паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса в тях, остават стабилни. Това е начинът, по който се поддържа относително спокойствие в периоди на повишена несигурност", смята още той.

Перспективата за членство в еврозоната, по думите на Радев, променя значително средата за икономическо управление. Еврозоната ограничава пространството за политически и икономически импровизации и изисква по-висока степен на дисциплина. Това намалява ефекта от вътрешнополитическите колебания и глобалната несигурност и създава по-ясна и предвидима институционална рамка.

По отношение на удължаването на бюджета управителят на БНБ отбелязва, че отсъствието на редовен бюджет не е желано, но при настоящите условия това е най-адекватният възможен вариант. Той позволява запазване на относителна фискална дисциплина в условията на политическа турбулентност, като бюджетът следва да служи на стабилността и устойчивостта на държавата, а не на краткосрочни политически цели.

Радев смята, че институциите могат до известна степен да компенсират липсата на политическа стабилност, като осигурят време и относително спокойствие, но не могат да заменят политическата отговорност. В крайна сметка стратегическите решения трябва да се вземат от онези, на които обществото е възложило тази роля.

Според управителя на БНБ финансовите пазари подхождат прагматично към България, като оценяват дали има ясни правила, ефективно функциониращи институции и убедителна стратегическа посока. В този контекст перспективата за членство в еврозоната има ясно положителен ефект, независимо от текущите вътрешнополитически предизвикателства.

"По-широкият извод от случващото се днес е, че стабилността не е даденост. Тя се поддържа чрез дисциплина, силни институции и дългосрочно мислене, а когато тези елементи отсъстват, цената в крайна сметка се заплаща от цялото общество", казва той.

В навечерието на празниците Радев посочва, че държавата има опора, дори когато политиката е в криза, което дава основание за относително спокойствие и умерен оптимизъм.