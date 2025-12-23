ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото поскъпва спрямо долара

Продават стартов пакет български евромонети на двойна цена в интернет

4880
В един от сайтовете за търговия се продава стартовия пакет на цена от 40 лева - двойно на официално обявената

В интернет сайтовете за търговия се продават стартови пакети български евромонети на двойна цена от тази, обявена в банките. 

Комплектите за физически лица бяха пуснати в банките в началото на декември с цел да улеснят преминаването към еврото преди официалното въвеждане на новата валута.

За гражданите евромонетите са с обща стойност от 10,23 евро и в тях има 42 броя монети. Цената им в банките и "Български пощи" е 20 лева. Много граждани обаче се оплакаха, че комплектите се изчерпали бързо и не могли да се сдобият с тях. 

В един от сайтовете за търговия се продава стартовия пакет на цена от 40 лева - двойно на официално обявената. Продавачът дори е описал, че монетите са на стойност 10,23 евро (20 лева) и че не са законно платежно средство до 1 януари 2026 г.

В един от сайтовете за търговия се продава стартовия пакет на цена от 40 лева - двойно на официално обявената

