Запиши се

Запиши се

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

67-годишен шофьор блъсна 12-годишно момче в Хасково, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 22 декември на улица „Македония".

Момчето е прегледано и освободено за домашно лечение.