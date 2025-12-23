67-годишен шофьор блъсна 12-годишно момче в Хасково, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 22 декември на улица „Македония".
Момчето е прегледано и освободено за домашно лечение.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
67-годишен шофьор блъсна 12-годишно момче в Хасково, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 22 декември на улица „Македония".
Момчето е прегледано и освободено за домашно лечение.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!