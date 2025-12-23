ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото поскъпва спрямо долара

Шофьор блъсна 12-годишно момче в Хасково

Линейка

67-годишен шофьор блъсна 12-годишно момче в Хасково, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 22 декември на улица „Македония".

Момчето е прегледано и освободено за домашно лечение.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

