Дават на съд дрогирания шофьор, врязал се в спирка на бул. "Тодор Александров" в София

Шофьор се вряза в трамвайна спирка в София на бул. "Тодор Александров" Снимка: Георги Палейков

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу 44-годишен мъж, нарушил правилата за движение по пътищата и причинил по непредпазливост тежка телесна повреда на пешеходец. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура. 

На 01.08.2024 г. около 18,00 часа, обвиняемият А.П. шофирал лек автомобил марка „БМВ" по бул. „Тодор Александров" в гр. София, когато нарушил правилата за движение по пътищата, поради което изгубил контрол над управлението на автомобила, в резултат на което последвал удар с пешеходец. По непредпазливост обвиняемият е причинил тежка телесна повреда на пострадалия, изразяваща се в загуба на слезката. Деянието е извършено след употреба на кокаин, както и след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 20 км/ч и представлява особено тежък случай.

По случая е водено досъдебно производство. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи А.П. като автор на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Предстои делото срещу А.П. да започне в Софийски районен съд.

Шофьор се вряза в трамвайна спирка в София на бул. "Тодор Александров" Снимка: Георги Палейков

