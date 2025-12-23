ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото поскъпва спрямо долара

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21965623 www.24chasa.bg

Бойко Борисов: Комисията за противодействие на корупцията не трябва да съществува (Видео)

2680
Бойко Борисов Кадър: Фейсбук/Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново призова членовете на партията в ОИК-Варна да не гласуват за отстраняването на кмета Благомир Коцев и заяви, че КПКОНПИ не трябва да съществува. 

"Настоявам членовете, избрани от ГЕРБ в общинската избирателна комисия във Варна, да не участват в никакви заседания, свързани с отстраняването на кмета на Варна. А това, че КПОНПИ го иска, да го блокират, защото цялото ми доверие на ГЕРБ към тази комисия е изчерпано. Считам, че тя не трябва да съществува, защото нищо не е останало там в нея", заяви Борисов. 

По думите му партията няма нужда от служебна победа. 

"Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", каза още лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов Кадър: Фейсбук/Бойко Борисов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта