Бойко Борисов: Комисията за противодействие на корупцията не трябва да съществува (Видео)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново призова членовете на партията в ОИК-Варна да не гласуват за отстраняването на кмета Благомир Коцев и заяви, че КПКОНПИ не трябва да съществува.

"Настоявам членовете, избрани от ГЕРБ в общинската избирателна комисия във Варна, да не участват в никакви заседания, свързани с отстраняването на кмета на Варна. А това, че КПОНПИ го иска, да го блокират, защото цялото ми доверие на ГЕРБ към тази комисия е изчерпано. Считам, че тя не трябва да съществува, защото нищо не е останало там в нея", заяви Борисов.

По думите му партията няма нужда от служебна победа.

"Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", каза още лидерът на ГЕРБ.