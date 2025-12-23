ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синята зона в Бургас няма да се таксува в празнични дни

2016
Синя зона СНИМКА: Архив

С настъпването на коледните и новогодишни празници синята зона в Бургас ще работи по специален график, съобщиха от пресцентъра на общината.

Паркирането в синята зона няма да се таксува в дните от 24 до 28 декември включително. В двата работни дни между празниците – 29 и 30 декември, престоят в зоната ще бъде срещу заплащане.

Безплатно паркиране ще има отново в периода от 31 декември до 4 януари включително, допълниха от общинската администрация.

От община Бургас призовават шофьорите да се съобразяват с празничния режим и да следят за актуална информация.

Синя зона СНИМКА: Архив

